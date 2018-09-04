Від опівночі троє українських військових поранені на Донбасі, – штаб АТО

Штаб АТО зафіксував 18 обстрілів позицій ЗСУ незаконними збройними формуваннями на Донбасі від початку доби 9 квітня. Троє українських військових були поранені.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби агресор здійснив 18 обстрілів українських опорних пунктів при цьому вчергове застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами. Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень. Наших захисників доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Широкиного та Лебединського, а з 120-мм мінометів – поблизу Водяного. Також по захисниках Лебединського незаконні збройні формування відкривали вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, оборонців Широкиного, Талаківки, Кам'янки, Опитного та Водяного обстрілювали з гранатометів різних систем. Крім цього, великокаліберні кулемети окупанти застосували в районі Пищевика, а стрілецьку зброю – по захисниках Пісків та Шахти "Бутівка".

На Луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по укріпленнях українських військових під Луганським. Також під обстріл з гранатометів потрапили опорні пункти ЗСУ неподалік Світлодарська та Катеринівки.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 35 разів обстріляли позиції українських захисників. П'ятеро військових ЗСУ були поранені.