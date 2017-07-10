Від опівночі тихо було лише на Луганському напрямку, – штаб АТО
"Упродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання мінімізували кількість обстрілів позицій української армії. Водночас, у повній мірі режим тиші зберігався лише на Луганському напрямку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 7 жовтня 2017 року.
Вночі на Донецькому напрямку бойовики не застосовували зброю, проте вже вдень з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли позиції сил АТО в районі Пісків та Авдіївської промзони.
На Приморському напрямку близько опівдня незаконні збройні формування відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької по укріпленнях сил АТО неподалік Водяного. Українські бійці відповідали вогнем на ураження.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК заявила, що бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції в Пісках і Авдіївці (Донецька область) з танка і мінометів.
Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції констатувала надання статусу учасника бойових дій 316612 учасникам АТО.
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