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Від опівночі тихо було лише на Луганському напрямку, – штаб АТО

ЗСУ один раз відкривали вогонь у відповідь
За інформацією штабу АТО, в суботу, 7 жовтня, бойовики ОРДЛО мінімізували кількість обстрілів, однак цілком режим "тиші" зберігався лише на Луганському напрямку.
Від опівночі тихо було лише на Луганському напрямку, – штаб АТО Фото: facebook.com/pg/theministryofdefence.ua

"Упродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання мінімізували кількість обстрілів позицій української армії. Водночас, у повній мірі режим тиші зберігався лише на Луганському напрямку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 7 жовтня 2017 року.

Вночі на Донецькому напрямку бойовики не застосовували зброю, проте вже вдень з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли позиції сил АТО в районі Пісків та Авдіївської промзони.

На Приморському напрямку близько опівдня незаконні збройні формування відкривали вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької по укріпленнях сил АТО неподалік Водяного. Українські бійці відповідали вогнем на ураження.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК заявила, що бойовики обстріляли позиції сил антитерористичної операції в Пісках і Авдіївці (Донецька область) з танка і мінометів.

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції констатувала надання статусу учасника бойових дій 316612 учасникам АТО.

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07 10 2017 20:20
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