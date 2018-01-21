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Від опівночі жодного обстрілу позицій ЗСУ бойовиками на Донбасі, – штаб АТО

Водночас є постраждалі серед мирного місцевого населення
За інформацією штабу АТО, від початку доби 21 січня жодного обстрілу в бік позицій Збройних Сил України не було зафіксовано.
Від опівночі жодного обстрілу позицій ЗСУ бойовиками на Донбасі, – штаб АТО Фото: politeka.net

Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, станом на 18:00 жодного обстрілу в бік позицій Збройних Сил України не було зафіксовано.

"Водночас, за нашою оперативною інформацією, бойовики НЗФ ОРДО, в обідній час, у районі КПВВ "Оленівка", який знаходиться на тимчасово непідконтрольній уряду України території ОРДО обстріляли автобус із цивільними особами", – додають у прес-центрі.

Внаслідок цього інциденту, за словами людей, які у цей час перетинали лінію зіткнення через КПВВ, є постраждалі серед мирного місцевого населення: одна особа загинула, ще одна – зазнала поранення.

"Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії в очах світового співтовариства та цивільного місцевого населення на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей", – підсумували у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, минулої доби бойовики шість разів порушили режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ з мінометів, озброєння БМП, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Один військовослужбовець сил АТО поранений, ще четверо отримали бойові травми.

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21 01 2018 19:00
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