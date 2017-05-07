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Від отруєння суші в Києві вже постраждали 39 осіб

За результатами досліджень виявлено бактерії групи кишкової палички
Жертвами масового отруєння суші в Києві стали вже 39 осіб.
Від отруєння суші в Києві вже постраждали 39 осіб Фото: AG

"За інформацією Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", кількість хворих на гостру кишкову інфекцію становить 39 випадків станом на 5 липня 2017 роки після споживання їжі в закладі громадського харчування", - повідомляється на сайті Держпродспоживслужби.

За результатами досліджень виявлено бактерії групи кишкової палички; патогенних ентеробактерій і умовно патогенних мікроорганізмів не виявлено.

"Під час дослідження 9 проб харчових продуктів було встановлено, що 7 проб ролів і 1 проба соусу за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає вимогам технічних умов. У кухаря закладу громадського харчування було виявлено сальмонелу S.enteritidis групи D", - наголошено в повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ст. 325 КК ("Порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням").

За результатами перевірки Держпродспоживслужби Києва 30% закладів громадського харчування тимчасово припинили діяльність для проведення санітарних заходів та усунення недоліків.

Нагадаємо, у Києві за день 23 особи захворіли на гостру кишкову інфекцію, 20 з яких було госпіталізовано. Серед постраждалих є дитина.

 

 

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05 07 2017 15:57
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