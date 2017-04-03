Від початку 2017 року 46 людей загинули на водоймах України, – ДСНС

З січня 2017 на водоймах країни вже загинуло 46 людей, з яких 6 дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Попри це, співробітникам ДСНС вдалося врятувати 154 особи, зокрема, 28 дітей.

"Останнім часом на території України спостерігається підвищення температурних показників, внаслідок чого на водоймах країни активно відбувається руйнування льодового покриву. Крига в цей час є надто крихкою та вкрай небезпечною. Проте, любителі риболовлі продовжують масово виходити на місцеві водойми нехтуючи правилами безпеки", – зазначили в ДСНС.

У ДСНС також розповіли, як потрібно діяти, якщо ви провалилися під кригу:

- широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та утримуйтесь від занурення з головою;

- без різких рухів вибирайтеся на лід, по черзі витягуючи ноги. Тіло повинно займати найбільшу площу опори;

- якщо на ваших очах під кригу провалилася людина, за 3-4 метри подайте потопаючому підручні засоби: палицю, лижі або дошку;

- головне не панікувати, адже цим ви тільки погіршите ситуацію.

Нагадаємо, в серпні 2016 повідомлялося, що від початку року на водоймах України загинуло 883 людини, серед яких 81 дитина.