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Від початку 2017 року поліція вилучила у метро 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 7 гранат

52 станціях постійно слідкують за правопорядком близько 100 поліцейських
З початку року столична поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.
Від початку 2017 року поліція вилучила у метро 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 7 гранат Фото:kyiv.npu.gov.ua

"Однієї тротилової шашки вистачить, щоби підірвати автомобіль, 10 таких предметів, начинених додатковими елементами для посилення негативних наслідків, узагалі можуть призвести до страшної трагедії. А наслідки вибуху однієї гранати ми бачили під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року", - заявив начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє сайт поліції.

Він відзначив, що на 52 станціях постійно слідкують за правопорядком близько 100 поліцейських. У святкові дні та напередодні важливих заходів охорону метро посилюють.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.

До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучати кінологів та вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені будуть нести військовослужбовці Національної гвардії.
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05 04 2017 10:58
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