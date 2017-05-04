CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку року столична поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку 2017 року поліція вилучила у метро 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 7 гранат
52 станціях постійно слідкують за правопорядком близько 100 поліцейських
Фото:kyiv.npu.gov.ua
"Однієї тротилової шашки вистачить, щоби підірвати автомобіль, 10 таких предметів, начинених додатковими елементами для посилення негативних наслідків, узагалі можуть призвести до страшної трагедії. А наслідки вибуху однієї гранати ми бачили під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року", - заявив начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє сайт поліції.
Він відзначив, що на 52 станціях постійно слідкують за правопорядком близько 100 поліцейських. У святкові дні та напередодні важливих заходів охорону метро посилюють.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.
До складу нарядів, які чергуватимуть на станціях метрополітену, залучати кінологів та вибухотехніків. Крім того, службу в метрополітені будуть нести військовослужбовці Національної гвардії.
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05 04 2017 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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