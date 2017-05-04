Від початку 2017 року поліція вилучила у метро 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 7 гранат

З початку року столична поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.

"Однієї тротилової шашки вистачить, щоби підірвати автомобіль, 10 таких предметів, начинених додатковими елементами для посилення негативних наслідків, узагалі можуть призвести до страшної трагедії. А наслідки вибуху однієї гранати ми бачили під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року", - заявив начальник Головного управління поліції в Києві Андрій Крищенко, повідомляє сайт поліції.

Він відзначив, що на 52 станціях постійно слідкують за правопорядком близько 100 поліцейських. У святкові дні та напередодні важливих заходів охорону метро посилюють.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.