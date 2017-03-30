Від початку 2017 року в зоні АТО постраждали 116 мирних жителів, 21 людина загинула
"Статистика говорить, що за цей рік кількість жертв серед цивільного населення досягає 116 осіб, з них 21 загиблий та 95 поранених", - повідомив Заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг на брифінгу, інформує "112.ua".
Також Олександр Хуг додав, що тільки минулого тижня Спеціальна моніторингова місія повідомила про сімох жертв серед цивільного населення, у тому числі одна людина загинула.
Зазначимо, Міністр оборони Степан Полторак 30 березня повідомив, що ЗСУ готові до перемир’я, але якщо режим не буде виконуватися, будуть вжиті відповідні адекватні заходи, щоб не допустити захоплення українських територій, нових позицій і загроз життю українських військових.
Нагадаємо, робота Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжена до кінця березня 2018 року.
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