Від початку дня зафіксовано дев'ять обстрілів бойовиками сил АТО

Про жертв і поранених серед українських військових в штабі не повідомляють

Бойовики з початку доби 9 разів обстрілювали українські позиції в зоні проведення АТО.

Вогонь ворог вів на донецькому напрямку і в районі Маріуполя.

"На донецькому напрямку з використанням мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів противник обстріляв позиції поблизу Авдіївки. На приморському напрямку по опорних пунктах поблизу Широкиного противник застосував 122-мм легку переносну реактивну систему "Партизан" і стрілецьку зброю. З кулеметів великого калібру ворог бив по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї вів вогонь по захисниках Мар'їнки. Також у районі Мар'їнки діяли ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Українські військові у відповідь вогонь не відкривали, підкреслили в штабі АТО.

Нагадаємо, на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.