Від початку доби бойовики 11 разів порушували режим тиші, – штаб АТО

Від початку доби 15 липня штаб АТО зафіксував 11 випадків порушення режиму тиші незаконними збройними формуваннями в зоні АТО.

"З початку доби незаконні збройні формування продовжили вогневі провокації, більшість з яких – вісім – зафіксовано на Луганському напрямку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 15 липня 2017 року.

Вночі бойовики з 82-міліметрових мінометів били по Трьохізбенці, а з гранатометів і стрілецької зброї – по Кримському та Малиновому.

"На цьому ж напрямку окремо слід відзначити і бойове зіткнення з противником. Близько опівночі зі сторони селища Фрунзе під вогневим прикриттям група бойовиків намагаючись наблизитись до наших позицій вступила у бій з підрозділами АТО у районі Кримського. В результаті вмілих дій українських військових ворог відступив", – інформує прес-центр штабу.

Також збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовані у Новоолександрівці та Донці.

На Маріупольському напрямку зранку бойовики випустили 9 мін калібру 120 міліметрів та били з танку по опорних пунктах сил АТО у Красногорівці. Крім того, кулемети незаконних збройних формувань працювали по Новомихайлівці.

"Загалом, з початку доби бандформування 11 разів порушили режим тиші", – повідомляють у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики ОРДЛО 35 разів порушували перемир’я. Внаслідок обстрілів троє українських бійців отримали поранення, один загинув.