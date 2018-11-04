Від початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ
На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в Пісках. Також в районі Кам’янки агресор застосував озброєння танку, гранатомети – поблизу Авдіївки, Мар’їнки і Талаківки, а великокаліберні кулемети – по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового та Водяного.
Крім цього, оборонці Авдіївки, Водяного та Гнутового обстріляні зі стрілецької зброї, а в районі Мар’їнки – вівся снайперський вогонь, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку від початку доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.
Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.
Нагадаємо, що за минулу добу, 10 квітня, бойовики 64 рази обстріляли позиції сил АТО – 5 постраждалих.
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