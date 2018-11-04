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Від початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав
Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів по українських опорних пунктах, застосувавши озброєння заборонене Мінськими угодами.
Від початку доби бойовики 13 разів обстріляли позиції ЗСУ Фото: EPA/UPG

На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в Пісках. Також в районі Кам’янки агресор застосував озброєння танку, гранатомети – поблизу Авдіївки, Мар’їнки і Талаківки, а великокаліберні кулемети – по наших позиціях неподалік Павлополя, Гнутового та Водяного.

Крім цього, оборонці Авдіївки, Водяного та Гнутового обстріляні зі стрілецької зброї, а в районі Мар’їнки – вівся снайперський вогонь, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку від початку доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі.

Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.

Нагадаємо, що за минулу добу, 10 квітня, бойовики 64 рази обстріляли позиції сил АТО – 5 постраждалих.

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11 04 2018 18:38
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