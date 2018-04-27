Від початку доби бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ
На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував під Лебединським, інформує прес-центр штабу АТО.
Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Шахти "Бутівка" і Мар’їнки, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу – під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Кам’янки, великокаліберних кулеметів – в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного і Пищевика, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Авдіївки, Красногорівки та Широкиного.
На Луганському напрямку із 120 мм міномету, озброєння БМП та гранатометів агресор обстріляв опорні пункти ЗСУ поблизу Світлодарська.
Нагадаємо, що за минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 52 обстріли позицій сил АТО.
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