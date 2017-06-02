Від початку доби бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
На донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії, танків, 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики неодноразово обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки. Також по Авдіївці та Кам'янці вогонь вели снайпери. Крім того, під обстріли потрапили Луганське, Опитне і Зайцеве, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине і Мар'їнку. По Широкиному вів вогонь і танк, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.
На луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк, а гранатомети - по Жовтому і Кримському.
Нагадаємо, що спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: