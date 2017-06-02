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Від початку доби бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку
Від початку доби в зоні проведення АТО зафіксували 40 обстрілів з боку бойовиків, одного українського військовика поранено.
Від початку доби бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі Фото:i.lb.ua

На донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії, танків, 120- і 82-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики неодноразово обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки. Також по Авдіївці та Кам'янці вогонь вели снайпери. Крім того, під обстріли потрапили Луганське, Опитне і Зайцеве, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, гранатометів і мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине і Мар'їнку. По Широкиному вів вогонь і танк, а по Новотроїцькому - великокаліберні кулемети.

На луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк, а гранатомети - по Жовтому і Кримському.

Нагадаємо, що спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що троє українських військовослужбовців загинули, ще вісім отримали поранення внаслідок бойових дій у зоні АТО в неділю, 5 лютого.

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06 02 2017 19:34
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