Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб
"Так, удень найманці декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Авдіївки та Троїцького, що на Донецькому напрямку.
З цієї ж зброї на Приморському напрямку російсько-окупаційні угруповання вели вогонь у районі Мар’їнки і Водяного", - інформує прес-центр штабу АТО.
"А близько 13 години вчергове демонструючи зневагу до безпеки цивільного населення та нехтуючи мирними домовленостями і нормами міжнародного гуманітарного права противник обстріляв із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне, де взагалі немає позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні.
Від опівночі, унаслідок бойових дій втрат серед наших воїнів немає.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.
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