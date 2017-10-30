Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Черговий день знову не пройшов мирно на Донбасі. Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли із піхотного озброєння позиції української армії.

"Так, удень найманці декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Авдіївки та Троїцького, що на Донецькому напрямку.

З цієї ж зброї на Приморському напрямку російсько-окупаційні угруповання вели вогонь у районі Мар’їнки і Водяного", - інформує прес-центр штабу АТО.

"А близько 13 години вчергове демонструючи зневагу до безпеки цивільного населення та нехтуючи мирними домовленостями і нормами міжнародного гуманітарного права противник обстріляв із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне, де взагалі немає позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Від опівночі, унаслідок бойових дій втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.