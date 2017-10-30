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Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Унаслідок бойових дій втрат серед наших воїнів немає
Черговий день знову не пройшов мирно на Донбасі. Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли із піхотного озброєння позиції української армії.
Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб Фото: EPA/UPG

"Так, удень найманці декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Авдіївки та Троїцького, що на Донецькому напрямку. 

З цієї ж зброї на Приморському напрямку російсько-окупаційні угруповання вели вогонь у районі Мар’їнки і Водяного", - інформує прес-центр штабу АТО.

"А близько 13 години вчергове демонструючи зневагу до безпеки цивільного населення та нехтуючи мирними домовленостями і нормами міжнародного гуманітарного права противник обстріляв із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне, де взагалі немає позицій сил АТО", - йдеться в повідомленні.

Від опівночі, унаслідок бойових дій втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

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30 10 2017 19:38
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