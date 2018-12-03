Від початку доби бойовики двічі порушили перемир'я, - штаб
Від початку доби зафіксовано два обстріли опорних пунктів українських захисників, інформує прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях ЗСУ в районі населеного пункту Новгородське.
На Донеччині грубо порушуючи Мінські домовленості окупанти застосували по силам АТО 120 та 82 мм міномети і гранатомети поблизу Павлополя.
Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.
"Ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військові неухильно дотримуються умов перемир’я", - заявляють у штабі АТО.
Нагадаємо, що за минулу добу, 11 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші - 1 український військовий загинув, ще 3 - отримали поранення.
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