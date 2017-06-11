Від початку доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

У понеділок, 6 листопада, кількість обстрілів опорних пунктів ЗСУ з боку бойовиків дещо зменшилась.

Згідно з даними прес-центру штабу АТО, незаконні збройні формування п’ять разів порушили режим тиші.

На Луганському напрямку бойовики били з 82-міліметрових мінометів по оборонцях Кримського, із озброєння БМП противник вів вогонь по околицях Луганського. Крім того, під вогонь гранатометів бойовиків потрапили укріплення сил АТО неподалік Травневого.

На Приморському напрямку проросійські найманці близько опівдня обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів біля Водяного. Внаслідок бойових дій втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, станом на ранок, минула доба в районі проведення антитерористичної операції відзначилась значним ускладненням обстановки.

Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення противник провів 23 обстріли наших військ. У 14 випадках українські підрозділи відкривали адекватний вогонь у відповідь.