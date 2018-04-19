Від початку доби бойовики здійснили 12 обстрілів

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 12 обстрілів позицій українських захисників.

На Донецькому напрямку з гранатометів та неодноразово стрілецької зброї противник обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Авдіївки. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили захисники Кам’янки, а стрілецьку зброю - окупанти застосували по оборонцях Водяного, Мар’їнки та Гнутового, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку із станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по українських позиціях в районі Станиці Луганської і Травневого.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Воїна доправлено до військово-медичної установи та надано усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано 50 обстрілів українських позицій з боку бойовиків.