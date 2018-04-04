Від початку доби бойовики здійснили 18 обстрілів
Станом на 18.00 зафіксовано 18 обстрілів позицій сил ЗСУ, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Лебединського та Кам’янки. Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки та Водяного, з великокаліберних кулеметів – Гнутового, а снайперської і стрілецької зброї – оборонці Широкиного, Водяного та Шахти "Бутівка". Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового, Авдіївки та Невельського.
На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли укріплення ЗСУ в районі станції Донець. Унаслідок ворожого вогню українські захисники не постраждали.
Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська порушили "великоднє перемир’я" здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.
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