Від початку доби бойовики здійснили 18 обстрілів

У першу половину доби режим "великоднього перемир’я" бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався.

Станом на 18.00 зафіксовано 18 обстрілів позицій сил ЗСУ, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вів вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Лебединського та Кам’янки. Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки та Водяного, з великокаліберних кулеметів – Гнутового, а снайперської і стрілецької зброї – оборонці Широкиного, Водяного та Шахти "Бутівка". Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся поблизу Павлополя, Гнутового, Авдіївки та Невельського.

На Луганському напрямку зі стрілецької зброї бойовики обстріляли укріплення ЗСУ в районі станції Донець. Унаслідок ворожого вогню українські захисники не постраждали.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська порушили "великоднє перемир’я" здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.