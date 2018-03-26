Від початку доби бойовики здійснили 20 обстрілів, - штаб

У штабі заявляють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню.

Від початку доби агресор здійснив 20 обстрілів позицій ЗСУ, передає прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по укріпленнях ЗСУ у Водяному. Також ворог двічі застосовував великокаліберні кулемети по оборонцях Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі потрапили захисники Луганського. Крім цього, з БМП та кулеметів противник обстріляв опорні пункти ЗСУ неподалік Новгородського.

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована силами АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в районі проведення АТО.