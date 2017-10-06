Від початку доби двоє військовослужбовців ЗС України отримали поранення в зоні АТО, – штаб

З початку доби НЗФ 31 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України на Донбасі.

"З початку доби НЗФ 31 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України. Найбільш активно ворог порушує режим припинення вогню на південній частині фронту. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців ЗС України сьогодні зазнали поранень", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 10 червня 2017 року.

На Приморському напрямку 15 разів бойовики відкривали вогонь. Ще до світанку з західної околиці тимчасово окупованого Донецька окупанти двічі обстріляли опорні пункти українських військових на підступах до Красногорівки зі ствольної артилерії калібру 122 мм та один раз – зі 120-мм мінометів. Декілька артилерійських снарядів влучили й в житлові квартали цього населеного пункту. Минулось без жертв серед місцевого населення та руйнувань.

Також укріплення сил АТО в районі Красногорівки, Мар'їнки, Славного та Чермалика потрапили під вогонь з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, поблизу Чермалика зафіксовано щонайменше 2 факти застосування російськими найманцями переносних версій реактивних систем залпового вогню. А бійців сил АТО, які тримають оборону поблизу Павлополя та Водяного, НЗФ декілька разів обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики здійснював обстріли невисокої інтенсивності з заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм опорних пунктів українських військових поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Там же, а також поблизу Луганського, Зайцевого та Кам'янки, бойовики неодноразово били по позиціях українських захисників з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру.

На Луганському напрямку двічі по обіді бойовики з 82-мм мінометів накривали оборонні укріплення сил АТО неподалік Кримського. Решта порушень зафіксовані в районі Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького та Донця, де бойовики відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій.

Нагадаємо, 50 українських військовослужбовців-учасників АТО пройдуть лікування та реабілітацію в Литві.

Упродовж тижня місію ОБСЄ 14 разів не пускали для моніторингу: 11 разів бойовики і 3 рази на контрольованій території.