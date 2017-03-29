Від початку доби на Донбасі зафіксували 35 порушень режиму тиші з боку бойовиків

У середу, 29 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 35 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

Найбільша активність окупантів спостерігалася на маріупольському напрямку. Так, уранці захисників Павлополя накрили з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Після обіду противник почав бити по позиціях морпіхів у Широкиному та Водяному з артилерійських систем 122-мм калібру. Крім того, по позиціях в районі Водяного стріляв танк, активізувалися ворожі снайпери. Також морпіхів у Широкиному бойовики обстрілювали з озброєння БМП. Зі 120-мм мінометів окупанти гатили по оборонцях Гнутового. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку найгарячіше було в районі Авдіївки - опорні пункти українських воїнів накрили з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Луганського. В оборонців Верхньоторецького російсько-терористичні підрозділи намагалися поцілити з великокаліберних кулеметів, а опорні пункти поблизу Новгородського та Невельського обстрілювали з гранатометів різних систем.

На Луганщині захисників Новоолександрівки терористи обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

Щоб подавити активність бойовиків українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Зазначимо, у понеділок, 27 березня, під містом Горлівка загинув екс-боєць "Азову" з позивним "Растішка".

Нагадаємо, військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК збирали металобрухт у сірій зоні, під час чого одного з них поранили свої ж вояки.