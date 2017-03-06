Від початку доби один український військовослужбовець зазнав поранень, – штаб АТО
"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, однак контрольованою українськими захисниками. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують застосовувати зброю, зокрема й заборонену Мінськими домовленостями. З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали прифронтового населеного пункту. В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець зазнав поранень", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 3 червня 2017 року.
На Приморському напрямку в перші години доби незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах ЗСУ в районі Богданівки. Згодом з мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції сил АТО поблизу Чермалика, Водяного та Мар'їнки. З такого ж озброєння по обіді два рази відкривали вогонь по українських воїнах, які тримають оборону неподалік Красногорівки. Під час обстрілу декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали цього населеного пункту. Одна розірвалась у подвір'ї місцевої загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. Ще дві міни розірвалися біля житлового будинку у провулку Східний. Поранено місцеву мешканку. Постраждалу госпіталізували.
Окрім того, на цьому напрямку по позиціях ЗС України в районі Новотроїцького, Водяного та Чермалика бойовики впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку вдень під вогнем опинились оборонні укріплення сил АТО у передмісті Авдіївки. Бойовики, зокрема, відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї різного калібру. На тому ж напрямку незаконні бандформування ближче до вечора били з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів сил АТО неподалік Невельського.
На Луганському напрямку бойовики ще до світанку відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Новоолександрівки. По опівдні з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали укріплення сил АТО біля Кримського. З таких же гранатометів, а також озброєння БМП близько 17:00 вони обстріляли бійців ЗС України, які тримають оборону неподалік Новозванівки.
Нагадаємо, за минулу добу в АТО загинули двоє військових ЗСУ.
Бойовики в п'ятницю, 2 червня, ввечері обстріляли Авдіївку з танків.
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