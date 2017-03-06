Від початку доби один український військовослужбовець зазнав поранень, – штаб АТО

З початку доби 3 травня бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Декілька мін влучили в житлові квартали прифронтового населеного пункту, в результаті чого поранено місцеву мешканку. Один український військовослужбовець зазнав поранень.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, однак контрольованою українськими захисниками. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують застосовувати зброю, зокрема й заборонену Мінськими домовленостями. З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали прифронтового населеного пункту. В результаті бойових дій сьогодні один український військовослужбовець зазнав поранень", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 3 червня 2017 року.

На Приморському напрямку в перші години доби незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах ЗСУ в районі Богданівки. Згодом з мінометів калібру 82 мм обстрілювали позиції сил АТО поблизу Чермалика, Водяного та Мар'їнки. З такого ж озброєння по обіді два рази відкривали вогонь по українських воїнах, які тримають оборону неподалік Красногорівки. Під час обстрілу декілька ворожих мін знову влучили у житлові квартали цього населеного пункту. Одна розірвалась у подвір'ї місцевої загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. Ще дві міни розірвалися біля житлового будинку у провулку Східний. Поранено місцеву мешканку. Постраждалу госпіталізували.

Окрім того, на цьому напрямку по позиціях ЗС України в районі Новотроїцького, Водяного та Чермалика бойовики впродовж дня відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.