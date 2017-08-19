Від початку доби один український військовий отримав поранення, – штаб АТО

За інформацією штабу, бойовики обстрілюють позиції сил АТО і отримують вогневу відповідь

На Луганському напрямку незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь поблизу Кримського. Один український військовий отримав поранення.

"З опівночі бойовики і далі продовжували обстріли наших позицій, отримуючи жорстку вогневу відповідь", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 19 серпня 2017 року.

На Донецькому напрямку, в районі Авдіївської промзони, бойовики вночі били по позиціях сил АТО з танку, мінометів різних калібрів та гранатометів.

Сьогодні під вогнем опинилися укріплення ЗСУ на підступах до Пісків, Зайцеве, Новолуганського.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування сконцентрували активність поблизу Кримського. Тут бойовики двічі відкривали вогонь. Один український військовий отримав поранення.

На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування випустили понад 20 мін калібру 82 мм поблизу Павлополя і Старогнатівки.

Нагадаємо, понад 2,7 тис. цивільних осіб загинуло від початку бойових дій у районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

За минулу добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення.