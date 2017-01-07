Від початку доби під час бойових дій втрат серед бійців сил АТО не було, – штаб

"З початку доби незаконні збройні формування 9 разів обстрілювали оборонні укріплення українських захисників. Більшість ворожих обстрілів відбулась ще до світанку", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 1 липня 2017 року.

На Приморському напрямку найбільш активно бойовики застосовували зброю у західному передмісті тимчасово окупованого Донецька та на узбережжі Азовського моря. Зранку вони з танків, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Красногорівки. Згодом під щільний обстріл з 82-мм мінометів потрапили українські військові, які тримають оборону в районі Водяного. А в другій половині дня бойовики били з автоматичних станкових гранатометів по оборонцях Широкиного.

На Донецькому напрямку бойовики сконцентрували свою вогневу активність на Світлодарській дузі. Зокрема, ще до світанку вони декілька разів, використовуючи міномети різних калібрів, БМП та гранатомети, вели вогонь по опорних пунктах сил АТО в районі Луганського. Окрім того, вранці з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один з опорних пунктів ЗС України у південному передмісті Авдіївки.

На Луганському напрямку сьогодні вдень бойовики зброї не застосовували. Втім, ще вночі незаконні збройні формування обстріляли з артилерійських систем калібру 152 мм оборонні укріплення українських воїнів неподалік Кримського.

"Під час бойових дій втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було", – зазначають у прес-центрі.