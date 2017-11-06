Від початку доби серед українських військових на Донбасі постраждалих немає, – штаб АТО
"З початку доби бойовики 28 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, час від часу застосовуючи й важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими угодами. До слова, окремі ворожі обстріли знову пошкодили помешкання місцевих жителів та важливий об'єкт інфраструктури регіону. Втрат серед воїнів сил АТО сьогодні не було", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 11 червня 2017 року.
На Приморському напрямку НЗФ ще на світанку з систем ствольної артилерії калібру 122 мм били по укріпленнях сил АТО в районі Павлополя, а біля Гнутового використовували міномети калібру 120 мм. Бандформування обстрілювали позиції українських захисників в районі Талаківки та Водяного зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили декілька обстрілів позицій у південному та східному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів та піхотного озброєння. А вранці бойовики випустили понад десяток мін зі 120-мм мінометів по опорних пунктах українських воїнів неподалік Верхньоторецького.
Близько 7:00 НЗФ обстріляли з гранатометів та вивели з ладу насосну станцію першого підйому Південно-донбаського водоводу. Постраждалих серед персоналу станції немає. Втім сотні тисяч людей знову на невизначений термін залишились без води. Згодом, близько 11:00, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Зайцевого, бойовики поцілили з гранатомету у житловий будинок місцевих мешканців. Ніхто з цивільних не постраждав.
На Луганському напрямку під вогнем НЗФ опинилися позиції сил АТО, розташовані в районі Бахмутської траси. Зокрема, поблизу Кримського та Новотошківського бойовики обстрілювали військовослужбовців ЗС України зі 120-мм мінометів, ствольної артилерії калібру 152 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів НЗФ також вели вогонь в районі Троїцького, Новоолександрівки та Попасної.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 73 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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