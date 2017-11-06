Від початку доби серед українських військових на Донбасі постраждалих немає, – штаб АТО

З початку доби 11 червня бойовики 28 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України. Втрат серед воїнів сил АТО сьогодні не було.

"З початку доби бойовики 28 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, час від часу застосовуючи й важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими угодами. До слова, окремі ворожі обстріли знову пошкодили помешкання місцевих жителів та важливий об'єкт інфраструктури регіону. Втрат серед воїнів сил АТО сьогодні не було", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 11 червня 2017 року.

На Приморському напрямку НЗФ ще на світанку з систем ствольної артилерії калібру 122 мм били по укріпленнях сил АТО в районі Павлополя, а біля Гнутового використовували міномети калібру 120 мм. Бандформування обстрілювали позиції українських захисників в районі Талаківки та Водяного зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування ще на початку доби здійснили декілька обстрілів позицій у південному та східному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів та піхотного озброєння. А вранці бойовики випустили понад десяток мін зі 120-мм мінометів по опорних пунктах українських воїнів неподалік Верхньоторецького.

Близько 7:00 НЗФ обстріляли з гранатометів та вивели з ладу насосну станцію першого підйому Південно-донбаського водоводу. Постраждалих серед персоналу станції немає. Втім сотні тисяч людей знову на невизначений термін залишились без води. Згодом, близько 11:00, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Зайцевого, бойовики поцілили з гранатомету у житловий будинок місцевих мешканців. Ніхто з цивільних не постраждав.

На Луганському напрямку під вогнем НЗФ опинилися позиції сил АТО, розташовані в районі Бахмутської траси. Зокрема, поблизу Кримського та Новотошківського бойовики обстрілювали військовослужбовців ЗС України зі 120-мм мінометів, ствольної артилерії калібру 152 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів НЗФ також вели вогонь в районі Троїцького, Новоолександрівки та Попасної.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 73 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.