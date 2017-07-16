Від початку доби штаб АТО зафіксував сім обстрілів з боку бойовиків
"Сьогоднішній день відзначився суттєвим зменшенням обстрілів українських позицій зі сторони противника. Проте повністю вогонь ворог не припиняв", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 16 липня 2017 року.
На початку доби на Луганському напрямку з гранатометів бойовики били по опорних пунктах сил АТО у Кримському, Новозванівці, Малиновому. Крім того, вночі незаконні збройні формування обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри житловий сектор селища Золоте. В результаті обстрілу пошкоджені цивільні будівлі.
На Донецькому напрямку близько опівночі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка. А по Авдіївці випустили 5 снарядів з танку.
На Маріупольському напрямку близько 6 ранку бандформування били з артилерії калібру 122 міліметри по Широкиному.
"Варто додати, що всі 7 випадків застосування зброї противником зафіксовані до 7 ранку. Тож 16 липня – День металурга і гірника, свято, яке широко відзначається на Донбасі, пройшло відносно спокійно", – зазначають у прес-центрі штабу АТО.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО незаконні збройні формування 26 разів порушували перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.
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