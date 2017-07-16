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Від початку доби штаб АТО зафіксував сім обстрілів з боку бойовиків

Усі випадки застосування зброї незаконними збройними формуваннями були зафіксовані до сьомої ранку
Від початку доби, станом на 18:00 16 липня бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО.
Від початку доби штаб АТО зафіксував сім обстрілів з боку бойовиків Фото: ukrinform.com

"Сьогоднішній день відзначився суттєвим зменшенням обстрілів українських позицій зі сторони противника. Проте повністю вогонь ворог не припиняв", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 16 липня 2017 року.

На початку доби на Луганському напрямку з гранатометів бойовики били по опорних пунктах сил АТО у Кримському, Новозванівці, Малиновому. Крім того, вночі незаконні збройні формування обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри житловий сектор селища Золоте. В результаті обстрілу пошкоджені цивільні будівлі. 

На Донецькому напрямку близько опівночі бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка. А по Авдіївці випустили 5 снарядів з танку. 

На Маріупольському напрямку близько 6 ранку бандформування били з артилерії калібру 122 міліметри по Широкиному.

"Варто додати, що всі 7 випадків застосування зброї противником зафіксовані до 7 ранку. Тож 16 липня – День металурга і гірника, свято, яке широко відзначається на Донбасі, пройшло відносно спокійно", – зазначають у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО незаконні збройні формування 26 разів порушували перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.

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16 07 2017 19:15
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