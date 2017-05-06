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Від початку доби троє військовослужбовців ЗС України поранені, – штаб АТО

Бойовики застосовували заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння
За інформацією штабу АТО, від початку доби 5 червня НЗФ на Донбасі 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Троє українських військовослужбовців поранені.
Від початку доби троє військовослужбовців ЗС України поранені, – штаб АТО Фото: reuters.com

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, з ознаками загострення на окремих напрямках. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 31 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Близько десятка разів бойовики застосовували й заборонене Мінськими угодами важке артилерійське озброєння. Окрім того, вночі ворожі міни знову влучили у житлові квартали одного з прифронтових населених пунктів. З початку доби, внаслідок бойових дій, поранень зазнали троє військовослужбовців ЗС України", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 5 червня 2017 року.

На Приморському напрямку НЗФ 15 разів застосовували зброю проти українських військових. Зокрема, на цій ділянці лінії зіткнення бойовики найбільш активно вели вогонь по оборонним укріпленням у районі Водяного, Павлополя, Чермалика, Богданівки та Красногорівки. Застосовували бойовики 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю різного калібру.

Ще до світанку, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Красногорівки, під вогонь знову потрапили житлові квартали цього населеного пункту. По будинках місцевих мешканців бойовики вели вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження двох житлових будинків по вулиці Ломоносова. В одному вибиті шибки та посічено осколками фасад, у другому – вибухом міни пошкодило браму. Мешканці обох будинків не постраждали.

На Донецькому напрямку напружена ситуація у передмісті Авдіївки, де бойовики впродовж дня вели інтенсивний вогонь по опорних пунктах сил АТО зі 120-мм мінометів та легшого озброєння різних модифікацій. Також під щільним мінометним вогнем опинились позиції сил АТО неподалік селища Піски. Поруч, в районі н.п. Опитне, бойовики били з великокаліберних кулеметів. А з мінометів калібру 82 мм та гранатометів найманці обстріляли українських військових, які тримають оборону поблизу Зайцевого.

На Луганському напрямку незаконні бандформування по обіді обстріляли з мінометів калібру 120 мм позиції сил АТО в районі Новотошківського. За годину до того по бійцях сил АТО поблизу Богуславського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, зокрема 9 разів з забороненої мінськими домовленостями зброї.

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05 06 2017 19:00
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