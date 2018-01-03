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Від початку доби у зоні АТО зафіксовано один обстріл позицій ЗСУ, - штаб

Напруга уздовж лінії зіткнення знизилася
З початку доби на Донбасі зафіксовано один обстріл позицій українських військовослужбовців з боку бойовиків. Загиблих і поранених серед бійців ЗСУ немає.
Від початку доби у зоні АТО зафіксовано один обстріл позицій ЗСУ, - штаб Фото: reuters

"Сьогодні напруга уздовж лінії зіткнення знизилася. З початку доби зафіксовано один обстріл позицій наших захисників з боку російсько-окупаційних військ. В результаті цих дій не постраждав жоден український захисник", - повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у Facebook.

Обстріл відбувся на Луганському напрямку. Бойовики з 82-мм мінометів обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Світлодарська

На інших ділянках оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Незважаючи на відносне затишшя, українські підрозділи продовжують пильно стежити за зміною обстановки і перебувають в повній готовності адекватно діяти, якщо супротивник вдається до збройних провокацій", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України готує питання про абсолютне перемир'я. Зокрема, представник Росії Борис Гризлов повідомив, що новий режим припинення вогню, який охрестили "весняним", може бути оголошений з 5 березня.

Попереднє, так зване різдвяне перемир'я було оголошено з 23 грудня.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі вважає за необхідне ввести з 5 березня нове перемир'я через ріст числа порушень режиму припинення вогню в лютому.
 

 

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01 03 2018 19:32
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