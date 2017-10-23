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Від початку доби в АТО поранено одного бійця ЗСУ, - штаб

Під час усіх вогневих провокацій з боку противника українські бійці застосовували зброю на ураження
Упродовж дня, у районі проведення АТО основна активність російсько-окупаційних угруповань фіксувалась на Приморському напрямку.
Від початку доби в АТО поранено одного бійця ЗСУ, - штаб Фото galka.if.ua

"Так, уночі бойовики двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по оборонцях Широкиного. А вже вдень підступи до цього ж селища потрапили під гранатометний вогонь. Крім того, факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Водяного", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

"А близько 17 години ворог зі стрілецької зброї обстріляв наші укріплення у районі Мар’їнки. Українські воїни симетрично відповіли і оперативно примусили найманців до тиші. На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", - йдеться у повідомленні.

Також варто додати, що сьогодні під час усіх вогневих провокацій з боку противника українські бійці застосовували зброю на ураження.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень під час бойових дій на Донбасі.

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23 10 2017 19:37
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