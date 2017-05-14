Від початку доби в зоні АТО четверо українських військових поранені, – штаб

З початку доби 14 травня бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Четверо українських воїнів зазнали поранень.

"Обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ впродовж дня не припиняються. З початку доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. З початку доби четверо українських воїнів зазнали поранень. Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та, у разі потреби, готові дати противнику гідну відсіч", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 14 травня 2017 року.

На приморському напрямку зранку бойовики обстріляли українські позиції біля Широкиного зі 120-мм мінометів. По Гнутовому та Павлополю били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброй, а також великокаліберних кулеметів вели вогонь по Водяному.

На луганському напрямку рано вранці бойовики біля Новозванівки вдарили із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм. Там же застосовували міномети калібру 82 мм. Українські позиції в районі Кримського терористи обстрілювали з озброєння бойових машин піхоти. А по опорних пунктах сил АТО неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. На межі Донецької та Луганської областей, неподалік Троїцького, бойовики ще до світанку здійснили обстріл зі 122-мм артсистем.

На донецькому напрямку зафіксована найбільша кількість збройних провокації з боку бойовиків. Зі 120-мм мінометів проросійські бандформування обстрілювали українських воїнів в районі Авдіївки, Кам'янки, Зайцевого та Верхньоторецького. На тих же ділянках лінії розмежування бойовики час від часу застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Окрім того, по одному з українських опорних пунктів біля Кам'янки незаконні збройні формування били з озброєння танку.

Нагадаємо, за минулу добу російсько-терористичні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України вздовж усієї лінії розмежування. Через попадання снаряду на подвір’я в Авдіївці загинули четверо мирних мешканців.

Петро Порошенко сьогодні повідомив, що примусово людей із зони проведення антитерористичної операції не евакуйовуватимуть.