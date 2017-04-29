Від початку доби в зоні АТО чотирьох українських військових поранено, одного травмовано, – штаб

Російсько-окупаційні війська з початку доби 27 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України. З початку доби ворог 27 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. З початку доби четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом 18.00 29 квітня 2017 року.

Епіцентром вогневого протистояння залишається Приморський напрямок. З мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики били по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120 мм та гранатометів обстрілювали опорні пункти в районі Новотроїцького. Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів терористи застосовували під Водяним, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Поблизу шахти "Бутівка" та Авдіївки діяли снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ обстрілювали опорні пункти поблизу населеного пункту Новотошківське. По захисниках Кримського терористи гатили з 82-міліметрових мінометів та гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Зі стрілецької зброї бойовики стріляли по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

"В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", – повідомили в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 70 обстрілів позицій ЗСУ, двоє українських військових загинули, ще шестеро отримали поранення.