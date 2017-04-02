Від початку доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення

Станом на 18:00 суботи на Донбасі зафіксовано 35 обстрілів. Один український військовий був поранений.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у вечірньому зведенні.

На Донецькому напрямку бойовики з танків і БМП обстріляли Кам'янку і Авдіївку. З артилерії калібру 152 мм – Новолуганське. Зі 120 і 82 мм мінометів – Авдіївку, а зі стрілецької зброї – Зайцеве.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів і гранатометів були обстріляні Чермалик, Широкине, Красногорівка, Павлопіль, Водяне, Талаківка. По Чермалику вогонь вів танк.

На Луганському напрямку із РСЗВ БМ-21 "Град" бойовики обстріляли Новозванівку. З мінометів різних калібрів – Богуславське, Попасну і Новозванівку. Попасну обстрілював снайпер, а по Жовтому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, близько 17:30 бойовики почали штурм позицій ЗСУ в районі Авдіївської промзони із застосуванням 152 мм гармат і мінометів 120 калібру.

Також під Авдіївкою терористи обстріляли електриків.