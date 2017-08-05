Від початку доби в зоні АТО один український військовий загинув, п’ятеро поранені, – штаб

З початку доби українська сторона зафіксувала 30 обстрілів позицій ЗСУ в зоні АТО. Один військовослужбовець загинув, ще п’ятеро українських захисників отримали поранення.

"Російсько-окупаційні війська не припиняють збройні провокації проти українських військ в районі проведення АТО. З початку доби зафіксовано 30 обстрілів позицій Збройних Сил України. З початку доби один військовослужбовець Збройних Сил України загинув, ще п’ять українських захисників отримали поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 8 травня 2017 року.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82 мм сепаратисти били по опорних пунктах українських військ поруч Верхньоторецького та Кам`янки. Вогнем 120-міліметрових мінометів накривали захисників Невельського, а по оборонцях Луганського та Верхньоторецького гатили з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях поблизу Авдіївки бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах неподалік Зайцевого терористи застосовували гранатомети різних калібрів та стрілецьку зброю.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики накривали позиції поруч Павлополя. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП, підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів гатили по опорних пунктах морських піхотинцях під Водяним. Міномети калібру 120 мм та 82 мм застосовували по оборонцях Красногорівки, а з гранатометів різних систем били по захисниках Широкиного, Гнутового та Чермалика. Зі стрілецької зброї сепаратисти обстрілювали опорні пункти в районі Гранітного. В районі Новотроїцького діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з артилерійських систем калібру 122 мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по опорних пунктах поблизу Новозванівки. 120-міліметрові міномети та автоматичні гранатомети застосували поблизу Кримського, а з мінометів калібру 82 мм били по опорних пунктах під Троїцьким. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по позиціях поруч населеного пункту Жовте.

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

У неділю, 7 травня, українська армія не зазнала втрат, незважаючи на різке загострення ситуації на фронті.

Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО, за минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.