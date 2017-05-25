Від початку доби в зоні АТО поранення отримали четверо українських бійців

На Приморському напрямку бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ в районі Новотроїцького, Красногорівки, Широкиного, Водяного та Богданівки

В зоні проведення антитероричтичної операції (АТО) за день, 25 травня 2017 року, поранено чотирьох українських військовослужбовців.

"Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. Підрозділи російсько-терористичних бандформувань не припиняють застосовувати зброю проти воїнів ЗС України. З початку доби незаконні збройні формування 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників, зокрема і з важкого артилерійського озброєння. Внаслідок бойових дій з початку доби четверо воїнів сил АТО зазнали поранень", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

Як зазначається, на Приморському напрямку бойовики обстріляли опорні пункти ЗСУ в районі Новотроїцького, Красногорівки, Широкиного, Водяного та Богданівки. Крім того, повідомляється, що на Донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається у передмісті Авдіївки.

"Бойовики обстрілювали оборонні укріплення ЗС України з мінометів різних калібрів, зенітної установки, гранатометів та стрілецької зброї. А близько 14.00 години дня бандити два рази вдарили по наших позиціях з РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Луганському напрямку бойовики здійснили обстріл українських позицій поблизу н.п. Нижньотепле зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння, яке суворо заборонене Мінськими домовленостями, 2 військовослужбовців ЗС України було поранено.