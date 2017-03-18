Від початку доби в зоні АТО поранено двох українських військових

На Донбасі зафіксовано 36 обстрілів позицій сил АТО. Двоє військовослужбовців України отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 18 березня 2017 року.

На Донецькому напрямку по опорних пунктах ЗС України в районі Авдіївки продовжуються обстріли з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120 мм. По укріпленням поруч Невельського та Луганського російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120, поблизу Пісків з великокаліберних кулеметів, а Зайцевого зі стрілецької зброї та гранатометів.

На Маріупольському напрямку для враження українських позицій поруч Водяного бойовики використали двічі артилерію калібру 122, а поблизу Гнутового стрілецьку зброю, з БМП били по Широкиному.

На Луганщині посилились обстріли по опорних пунктах сил АТО в районі Троїцького з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Кримського вівся обстріл з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, а згодом долучили танк, поруч Трьохізбенки та Попасної з СПГ.

Нагадаємо, в районі окупованої Ясинуватої Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл.

Селище Широкине Донецької області продовжує перебувати під вогнем бойовиків.