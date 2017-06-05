Від початку доби в зоні АТО троє українських військових поранені, – штаб

Російсько-окупаційні війська з початку доби 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Троє українських воїнів отримали поранення.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій Сил АТО. З початку доби ворог 19 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. З початку доби троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 6 травня 2017 року.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 мм бойовики накривали захисників Луганського, а з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів били по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки. По опорних пунктах українських військ поблизу шахти "Бутівка", Кам’янки та Зайцевого терористи гатили з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю бойовики застосовували по позиціях поруч Широкиного, а гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети – по опорних пунктах поблизу Павлополя та Мар’їнки. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 120-мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів вони накривали опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки, а стрілецьку зброю застосовували по опорних пунктах в районі станиці Луганської.

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