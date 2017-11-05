Від початку доби в зоні АТО загинув один український військовий, троє поранені

Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається складною, але контрольованою Збройними Силами України. З початку доби бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в результаті один боєць загинув, ще троє отримали поранення.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів й озброєння БМП терористи вели вогонь по позиціях ЗСУ у районі Луганського та Авдіївки. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП обстрілювали Зайцеве, - повідомляє прес-центр АТО.

Зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь неподалік Новгородського, поблизу Кам'янки застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу Новозванівки, в районі Валуйського вели вогонь із стрілецької зброї. Позиції сил АТО біля Кримського ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів, озброєння БМП, а також мінометів калібру 120 мм.

Найбільше збройних провокацій зафіксовано на Приморському напрямку. Тут бойовики з 82-мм мінометів били по опорних пунктах ЗСУ в районі Мар'їнки, Красногорівки, Широкиного, Павлополя і Чермалика. На цій же ділянці фронту терористи використовували гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того, у Широкиному зафіксовано використання бойовиками протитанкового ракетного комплексу. В районі Водяного українських бійців обстрілювали зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів. Тут же, а також у районі Лебединського, вів вогонь ворожий снайпер.

Зазначимо, у зоні АТО на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.

Нагадамо, російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройні провокації проти сил українських військових в зоні АТО.