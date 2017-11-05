Від початку доби в зоні АТО загинув один український військовий, троє поранені
На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів й озброєння БМП терористи вели вогонь по позиціях ЗСУ у районі Луганського та Авдіївки. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП обстрілювали Зайцеве, - повідомляє прес-центр АТО.
Зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь неподалік Новгородського, поблизу Кам'янки застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
На Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції українських військовослужбовців поблизу Новозванівки, в районі Валуйського вели вогонь із стрілецької зброї. Позиції сил АТО біля Кримського ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів, озброєння БМП, а також мінометів калібру 120 мм.
Найбільше збройних провокацій зафіксовано на Приморському напрямку. Тут бойовики з 82-мм мінометів били по опорних пунктах ЗСУ в районі Мар'їнки, Красногорівки, Широкиного, Павлополя і Чермалика. На цій же ділянці фронту терористи використовували гранатомети і стрілецьку зброю. Крім того, у Широкиному зафіксовано використання бойовиками протитанкового ракетного комплексу. В районі Водяного українських бійців обстрілювали зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів. Тут же, а також у районі Лебединського, вів вогонь ворожий снайпер.
Зазначимо, у зоні АТО на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.
Нагадамо, російсько-окупаційні війська на Донбасі не припиняють збройні провокації проти сил українських військових в зоні АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків