Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Від початку доби в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо дістали поранення

Загострення в зоні АТО триває, 12 червня теж є втрати
Один український військовослужбовець загинув і четверо дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції в понеділок.
Від початку доби в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо дістали поранення Фото: reuters.com

"Загострення почалося два-три тижні тому і воно не вщухає. Я можу сказати, що вже цієї доби ми також маємо втрати: один хлопець загинув, четверо дістали поранення. Є і втрати в техніці. Тобто це не просто загострення, але зухвале порушення Мінських угод – підтягування ворогом важкої техніки до передових позицій", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".

Він висловив сподівання, що представники місії ОБСЄ вкажуть це у своїх звітах.

Лисенко наголосив, що з метою уникнення більших втрат і поранень командування українських військ не забороняло силам АТО відкривати вогонь у відповідь.

Зазначимо, що бойовики вночі та вранці обстріляли два села в Донецькій області, є руйнування. Під вогонь потрапили Ольгинка і Графське (колишнє Комсомольське).

Нагадаємо, минулої доби бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України 67 разів. Неодноразово противник застосовував заборонене артилерійське озброєння, загинули двоє військовослужбовців ЗС України, ще четверо зазнали поранень.

Ввечері, близько 18.00 години, бойовики били по укріпленнях ЗСУ на тій ділянці з танків. Один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 06 2017 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.