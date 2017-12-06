Від початку доби в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо дістали поранення

Загострення в зоні АТО триває, 12 червня теж є втрати

Один український військовослужбовець загинув і четверо дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції в понеділок.

"Загострення почалося два-три тижні тому і воно не вщухає. Я можу сказати, що вже цієї доби ми також маємо втрати: один хлопець загинув, четверо дістали поранення. Є і втрати в техніці. Тобто це не просто загострення, але зухвале порушення Мінських угод – підтягування ворогом важкої техніки до передових позицій", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".

Він висловив сподівання, що представники місії ОБСЄ вкажуть це у своїх звітах.

Лисенко наголосив, що з метою уникнення більших втрат і поранень командування українських військ не забороняло силам АТО відкривати вогонь у відповідь.

Зазначимо, що бойовики вночі та вранці обстріляли два села в Донецькій області, є руйнування. Під вогонь потрапили Ольгинка і Графське (колишнє Комсомольське).