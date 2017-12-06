Від початку доби в зоні АТО загинув один військовий, ще четверо дістали поранення
"Загострення почалося два-три тижні тому і воно не вщухає. Я можу сказати, що вже цієї доби ми також маємо втрати: один хлопець загинув, четверо дістали поранення. Є і втрати в техніці. Тобто це не просто загострення, але зухвале порушення Мінських угод – підтягування ворогом важкої техніки до передових позицій", – повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Українська правда".
Він висловив сподівання, що представники місії ОБСЄ вкажуть це у своїх звітах.
Лисенко наголосив, що з метою уникнення більших втрат і поранень командування українських військ не забороняло силам АТО відкривати вогонь у відповідь.
Зазначимо, що бойовики вночі та вранці обстріляли два села в Донецькій області, є руйнування. Під вогонь потрапили Ольгинка і Графське (колишнє Комсомольське).
Нагадаємо, минулої доби бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України 67 разів. Неодноразово противник застосовував заборонене артилерійське озброєння, загинули двоє військовослужбовців ЗС України, ще четверо зазнали поранень.
Ввечері, близько 18.00 години, бойовики били по укріпленнях ЗСУ на тій ділянці з танків. Один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні.
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