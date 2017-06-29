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Від початку доби втрат серед бійців сил АТО немає, – штаб

Найнапруженіша ситуація на Донецькому напрямку
Від початку доби 29 червня незаконні збройні формування 11 разів обстрілювали позиції ЗС України.
Від початку доби втрат серед бійців сил АТО немає, – штаб Фото: wartime.org.ua

"З початку доби бойовики 11 разів обстрілювали позиції ЗС України. Найнапруженіша ситуація на Донецькому напрямку. Натомість, на Луганщині після інтенсивних ворожих обстрілів, що відбулись напередодні, встановилось відносне затишшя. Попри ворожі обстріли, втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 29 червня 2017 року.

На Приморському напрямку всі обстріли бойовиків відбулися до світанку. Зокрема, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї НЗФ відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Талаківки та Гнутового. Неподалік Павлополя бойовики застосовували великокаліберні кулемети. А укріплення в районі Водяного потрапили під обстріл з озброєння БМП.

На Донецькому напрямку проросійські бандформування зосередили свою вогневу активність у південному передмісті Авдіївки та дещо південно-східніше – у районі селища Кам'янка. Бойовики декілька разів відкривали по позиціях українських військових щільний вогонь з мінометів різних калібрів, танків, а також різноманітного піхотного озброєння. Обстріли з цих засобів вогневого ураження фактично не припинялись впродовж усього дня.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, двоє поранені.

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов'яносербського району Луганщини.

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29 06 2017 18:50
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