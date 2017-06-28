Від початку доби втрат серед українських військовослужбовців на Донбасі сьогодні не було, – штаб АТО

"Впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування не лише продовжували застосовувати зброю проти українських воїнів, але й вчергове обстріляли житловий квартал одного з прифронтових населених пунктів. Станом на цю годину штабом операції зафіксовано 11 ворожих збройних провокацій вздовж усієї лінії зіткнення. Майже половина з них характеризується застосуванням противником мінометів різних калібрів", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 28 червня 2017 року.

На Приморському напрямку ще вночі бойовики, використовуючи 120-мм міномети та протитанкові гранатомети, обстріляли позиції сил АТО в районі Лебединського. Вранці з мінометів калібру 82 мм вони били по одному з опорних пунктів сил АТО поблизу Гнутового. А вже по обіді незаконні збройні формування з таких же мінометів випустили понад півдесятка мін по оборонцях Красногорівки. Обстріл проводили з західних околиць тимчасово окупованого Донецька.

Бойовики також вдарили з міномету калібру 120 мм по житловому кварталу Красногорівки. У результаті ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування відкривали вогонь двічі. Спершу, ще до світанку, з великокаліберних кулеметів вони обстріляли один з опорних пунктів сил АТО у південному передмісті Авдіївки. А вже у другій половині дня бойовики з мінометів калібру 120 й 82 мм відкривали вогонь поблизу Кам'янки.

На Луганському напрямку сьогодні зафіксовано найбільше обстрілів. Зокрема, під вогонь з 82-мм мінометів та озброєння БМП сьогодні потрапили оборонні укріплення сил АТО поблизу Кримського. Окрім того, в районі Кримського, а також Старого Айдару та Новотошківського, незаконні збройні формування обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів різних модифікацій. Зі стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь неподалік н.п. Шарів Кут.

"Попри ворожі обстріли, втрат серед українських військовослужбовців сьогодні не було", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

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