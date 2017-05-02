Від початку доби в зоні АТО зафіксовано 40 обстрілів, одного військового поранено

Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових на всіх напрямках.

"Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 лютого 2017 року.

В Авдіївці з танків, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї терористи неодноразово вели вогонь по українських позиціях.

Танки стріляли в районі Пісків та Кам’янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї вівся вогонь по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському стріляв снайпер.

На Маріупольському напрямку від мінометних обстрілів постраждали Красногорівка, Водяне, Широкине та Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики гатили по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП – Широкине.

На Луганському напрямку з мінометів 120 та 82 мм калібру обстріляли Катеринівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Кримське. По Кримському неодноразово вогонь вели БМП противника. Тут же та по Жовтому – снайпер.

Нагадаємо, Президенту Петру Порошенку доповіли про завершення ремонтних робіт для відновлення ліній електропостачання в Авдіївці.

Через обстріли міста бойовиками рятувальники евакуювали 290 жителів Авдіївки Донецької області.