Від початку доби в зоні АТО зафіксовано 40 обстрілів, одного військового поранено
"Загалом зафіксовано 40 обстрілів. Одного нашого військового поранено", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 лютого 2017 року.
В Авдіївці з танків, 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї терористи неодноразово вели вогонь по українських позиціях.
Танки стріляли в районі Пісків та Кам’янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї вівся вогонь по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському стріляв снайпер.
На Маріупольському напрямку від мінометних обстрілів постраждали Красногорівка, Водяне, Широкине та Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики гатили по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому. Снайпери обстрілювали Гнутове та Павлопіль. БМП – Широкине.
На Луганському напрямку з мінометів 120 та 82 мм калібру обстріляли Катеринівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Кримське. По Кримському неодноразово вогонь вели БМП противника. Тут же та по Жовтому – снайпер.
Нагадаємо, Президенту Петру Порошенку доповіли про завершення ремонтних робіт для відновлення ліній електропостачання в Авдіївці.
Через обстріли міста бойовиками рятувальники евакуювали 290 жителів Авдіївки Донецької області.
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