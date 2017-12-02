Від початку доби жоден український військовий в зоні АТО не загинув
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у вечірньому зведенні.
"Загалом зафіксовано 33 обстріли. Втрат серед наших військових немає", – йдеться в повідомленні.
На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 82 мм обстрілювали Павлопіль та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Новогригорівці – БМП.
На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.
На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новоолександрівку.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі пояснюють обстріли позицій АТО, які були здійснені останнім часом, "відсутністю зв'язку" з командуванням.
Також за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.
За минулу добу на Донбасі зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.
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