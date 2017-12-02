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Від початку доби жоден український військовий в зоні АТО не загинув

Загалом зафіксовано 33 обстріли
У неділю, 12 лютого бойовики 33 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.
Від початку доби жоден український військовий в зоні АТО не загинув Фото:112.ua

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у вечірньому зведенні.

"Загалом зафіксовано 33 обстріли. Втрат серед наших військових немає",  – йдеться в повідомленні. 

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 82 мм обстрілювали Павлопіль та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Новотроїцьке, Лебединське, Водяне та Широкине. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Новогригорівці – БМП.

На Донецькому напрямку з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї – Новоселівку Другу, Кам’янку, Луганське. По позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. По Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам’янці – снайпери.

На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Новоолександрівку.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі пояснюють обстріли позицій АТО, які були здійснені останнім часом, "відсутністю зв'язку" з командуванням.

Також за даними розвідки, на території Росії активізувалася робота з вербування "добровольців" для участі в боях на Донбасі.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 59 обстрілів з боку бойовиків, двох військових ЗСУ поранено.

 

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12 02 2017 19:08
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