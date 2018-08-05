Від початку року на кір в Україні захворіло 13,9 тис. осіб, - МОЗ

Всього впродовж 18-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 13 тис. 883 особи – 5 тис. 603 дорослих і 8 тис. 280 дітей.

За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих, - йдеться в повідомленні на сайті Центра громадського здоров'я МОЗ.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 18-й тиждень 2018 року (2-8 травня) на кір захворіли 1 тис. 78 осіб: 479 дорослих і 599 дітей. Кількість нових випадків захворювання за останній тиждень знизилась.

Водночас, зростає кількість випадків захворювання на кір серед дорослих. Так, з початку року частка дорослих, які захворіли на кір, зросла з 34% до 44%.

Як зазначають у МОЗ, зараз усі області забезпечені вакцинами – там є 255 тис. доз вакцини. В Україну було поставлена друга з початку року партія імунобіологічних препаратів – 800 тис. доз.

Нагадаємо, за перші три місяці 2018 року в Україні на кір захворіли майже 10 тисяч осіб, зареєстровано вісім випадків смерті.

Кір є вкрай заразною важкою хворобою вірусного походження. Вірус кору зазвичай передається через прямий контакт, а також через повітря, інфікує слизову оболонку, а потім поширюється по організму.

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури, яке настає приблизно через 10-12 днів після впливу вірусу і триває від 4 до 7 днів. На цій початковій стадії можуть з'являтися нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. Через кілька днів з'являється висип, зазвичай на обличчі та верхній частині шиї. Приблизно через 3 дні висип поширюється по тілу і в підсумку з'являється на руках і ногах, тримається 5-6 днів і потім зникає.

Більшість смертельних випадків кору відбувається через ускладнення, пов'язані з цією хворобою. Найчастіше ускладнення розвиваються в дітей віком до п'яти років або в дорослих людей старших за 20 років. Найсерйозніші ускладнення включають сліпоту, енцефаліт (інфекцію, що призводить до набряку головного мозку), важку діарею і пов'язану з нею дегідратацію, вушні інфекції і важкі інфекції дихальних шляхів, такі як пневмонія.