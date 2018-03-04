Від початку року на кір в Україні захворіло більше 9 тис осіб
За оперативними даними, за 13-й тиждень 2018 року на кір захворіло 699 осіб: 331 дорослий і 368 дітей, повідомляє Центра громадського здоров'я МОЗ.
З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.
Найбільше осіб захворіло на кір у Івано-Франківській (1 тис. 807), Закарпатській (1 тис. 607), Одеській (1 тис. 207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях.
Міністерство охорони здоров’я закликає батьків зробити своїм дітям профілактичне щеплення проти кору. На даний момент вакцина є у наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 304 тисяч доз. Нова поставка вакцини КПК очікується у квітні.
У рамках посиленої імунізації станом на 29 березня щепленнями охоплено 78,9% дітей, які свого часу пропустили першу дозу КПК, і 83,4% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК.
Нагадаємо, що в МОЗ заявляють, що в Україні триває спалах кору, незважаючи на зниження рівня захворюваності.
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