Від початку року на кір в Україні захворіло більше 9 тис осіб

Найбільше осіб захворіло на кір у Івано-Франківській області

Всього впродовж 13-ти тижнів 2018 року на кір захворіло 9 тис. 91 особа – 3 тис. 270 дорослих і 5 тис. 821 дитина.

За оперативними даними, за 13-й тиждень 2018 року на кір захворіло 699 осіб: 331 дорослий і 368 дітей, повідомляє Центра громадського здоров'я МОЗ.

З початку року від ускладнень кору померло семеро людей: п’ятеро дітей і двоє дорослих.

Найбільше осіб захворіло на кір у Івано-Франківській (1 тис. 807), Закарпатській (1 тис. 607), Одеській (1 тис. 207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків зробити своїм дітям профілактичне щеплення проти кору. На даний момент вакцина є у наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 304 тисяч доз. Нова поставка вакцини КПК очікується у квітні.

У рамках посиленої імунізації станом на 29 березня щепленнями охоплено 78,9% дітей, які свого часу пропустили першу дозу КПК, і 83,4% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу КПК.

Нагадаємо, що в МОЗ заявляють, що в Україні триває спалах кору, незважаючи на зниження рівня захворюваності.