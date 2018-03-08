Від початку року прикордонники затримали майже 1,5 тисячі мігрантів
"Вже в першому півріччі цього року співробітники Держприкордонслужби зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%", – повідомляє Державна прикордонна служба.
За останні півроку 417 осіб затримали за незаконне перетинання кордону, а 1004 – за порушення правил перебування.
"Одночасно під час заходів прикордонного контролю на державному кордоні у пропуску у в’їзді в нашу країну відмовлено 2 011 потенційним нелегальним мігрантам", – додають прикордонники.
Особливо збільшується кількість "нелегалів" серед громадян В’єтнаму: за цей рік таких було 129 осіб, а за перше півріччя минулого року – 30.
Крім в’єтнамців найчастіше затримували громадян Іраку, Туреччини, Афганістану, Бангладеш, Марокко, Шрі-Ланки та Індії.
"Найбільше незаконних мігрантів охоронці кордону зупиняли на кордоні зі Словаччиною (141 особа), Польщею (115 осіб), Молдовою (63 особи) та Угорщиною (52 особи)", – зазначають прикордонники.
Додамо, Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.
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