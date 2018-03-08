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Від початку року прикордонники затримали майже 1,5 тисячі мігрантів

За аналогічний період минулого року було затримано 1173 особи
За перші шість місяців 2018 року прикордонники затримали 1432 незаконних мігрантів.
Від початку року прикордонники затримали майже 1,5 тисячі мігрантів Фото: dpsu.gov.ua

"Вже в першому півріччі цього року співробітники Держприкордонслужби зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%", – повідомляє Державна прикордонна служба.

За останні півроку 417 осіб затримали за незаконне перетинання кордону, а 1004 – за порушення правил перебування.

"Одночасно під час заходів прикордонного контролю на державному кордоні у пропуску у в’їзді в нашу країну відмовлено 2 011 потенційним нелегальним мігрантам", – додають прикордонники.

Особливо збільшується кількість "нелегалів" серед громадян В’єтнаму: за цей рік таких було 129 осіб, а за перше півріччя минулого року – 30.

Крім в’єтнамців найчастіше затримували громадян Іраку, Туреччини, Афганістану, Бангладеш, Марокко, Шрі-Ланки та Індії.

"Найбільше незаконних мігрантів охоронці кордону зупиняли на кордоні зі Словаччиною (141 особа), Польщею (115 осіб), Молдовою (63 особи) та Угорщиною (52 особи)", – зазначають прикордонники.

Додамо, Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.

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03 08 2018 12:19
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