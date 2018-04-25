CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаціональна поліція України з січня по березень 2018 р. виявила 1763 факти незаконного поводження зі зброєю та вчинення злочинів з її використанням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку року виявлено понад 1700 випадків незаконного поводження зі зброєю
У 1275 кримінальних правопорушеннях були затримані фігуранти
Фото: reuters.com
При цьому 1328 фактів вже розслідувані, а у 1275 кримінальних правопорушеннях – затримані фігуранти.
З незаконного обігу за три місяці 2018 року поліцейські вилучили 553 одиниці зброї і боєприпасів. Зокрема, вилучено 16 автоматів, 18 карабінів, гвинтівок та рушниць, 215 пістолетів, 25 обрізів та 58 одиниць саморобної зброї. Крім того, вилучено 200 гранат, 14 гранатометів, 7 вибухових пристроїв та 32,5 тисяч набоїв, - повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, йдеться на сайті МВС.
Нагадаємо, у Чернігові правоохоронці затримали військовослужбовця-контрактника за незаконний продаж двох гранатометів і гранат.
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25 04 2018 12:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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