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Від початку року виявлено понад 1700 випадків незаконного поводження зі зброєю

У 1275 кримінальних правопорушеннях були затримані фігуранти
Національна поліція України з січня по березень 2018 р. виявила 1763 факти незаконного поводження зі зброєю та вчинення злочинів з її використанням.
Від початку року виявлено понад 1700 випадків незаконного поводження зі зброєю Фото: reuters.com

При цьому 1328 фактів вже розслідувані, а у 1275 кримінальних правопорушеннях – затримані фігуранти.

З незаконного обігу за три місяці 2018 року поліцейські вилучили 553 одиниці зброї і боєприпасів. Зокрема, вилучено 16 автоматів, 18 карабінів, гвинтівок та рушниць, 215 пістолетів, 25 обрізів та 58 одиниць саморобної зброї. Крім того, вилучено 200 гранат, 14 гранатометів, 7 вибухових пристроїв та 32,5 тисяч набоїв, - повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, йдеться на сайті МВС.

Нагадаємо, у Чернігові правоохоронці затримали військовослужбовця-контрактника за незаконний продаж двох гранатометів і гранат.

 
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25 04 2018 12:26
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