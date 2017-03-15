Від початку року в Донбасі зафіксовано понад 33 тис. смертей та поранень, - ООН

За три місяці в результаті бойових дій в Донбасі загинули 130 мирних жителів

ООН зафіксувала понад 33 тис. фактів поранень і смертей на Донбасі за 3 місяці.

За цей період було зафіксовано 2 піку ескалації: листопад-грудень 2016 р. і кінець січня-початок лютого 2017 р, - повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, інформує LIGA.net.

"У період з 16 листопада 2016 р. по 15 лютого 2017 р. ми зареєстрували 130 пов'язаних з конфліктом постраждалих мирних громадян. Серед них 23 смерті і 107 поранень. 65% цих смертей і травм були обумовлені обстрілами. І хоча кількість втрат зменшилася порівняно з попереднім звітним періодом, їх набагато більше, ніж за цей період минулого року", - зазначила Фрейзер

Фрейзер зазначила, що сторони конфлікту мають робити більше для захисту цивільного населення, припинити обстріли і відвести важке озброєння.

Усього за звітний період було зафіксовано понад 33 тис. 146 жертв і постраждалих серед цивільних, українських військових і бойовиків.

Нагадаємо, рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.