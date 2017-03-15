Від початку року в Донбасі зафіксовано понад 33 тис. смертей та поранень, - ООН
За цей період було зафіксовано 2 піку ескалації: листопад-грудень 2016 р. і кінець січня-початок лютого 2017 р, - повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, інформує LIGA.net.
"У період з 16 листопада 2016 р. по 15 лютого 2017 р. ми зареєстрували 130 пов'язаних з конфліктом постраждалих мирних громадян. Серед них 23 смерті і 107 поранень. 65% цих смертей і травм були обумовлені обстрілами. І хоча кількість втрат зменшилася порівняно з попереднім звітним періодом, їх набагато більше, ніж за цей період минулого року", - зазначила Фрейзер
Фрейзер зазначила, що сторони конфлікту мають робити більше для захисту цивільного населення, припинити обстріли і відвести важке озброєння.
Усього за звітний період було зафіксовано понад 33 тис. 146 жертв і постраждалих серед цивільних, українських військових і бойовиків.
Нагадаємо, рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'яже Росію припинити протиправні дії щодо населення Донбасу і Криму, може бути ухвалено протягом 1-2 місяців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків