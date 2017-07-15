CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку становлення Національної поліції України загинуло 18 поліцейських, поранень зазнали близько 700.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку становлення Нацполіції загинули 18 поліцейських, – Князєв
Близько 700 були поранені
Фото: npu.gov.ua
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.
Водночас він зазначив, що протягом шести місяців цього року Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції розпочато 597 кримінальних проваджень.
"Найбільше з них (190) стосуються давання або одержання хабара поліцейським", – уточнив Князєв.
При цьому він додав, що хабарників не побільшало, просто Нацполіція почала більше повідомляти про них.
Нагадаємо, Сергій Князєв підписав наказ, яким затверджено положення про створення Поліцейської академії.
12 червня в Україні запустили дорожню патрульну поліцію.
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