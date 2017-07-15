Від початку становлення Нацполіції загинули 18 поліцейських, – Князєв Близько 700 були поранені

З початку становлення Національної поліції України загинуло 18 поліцейських, поранень зазнали близько 700.

Фото: npu.gov.ua

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Водночас він зазначив, що протягом шести місяців цього року Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції розпочато 597 кримінальних проваджень. "Найбільше з них (190) стосуються давання або одержання хабара поліцейським", – уточнив Князєв. При цьому він додав, що хабарників не побільшало, просто Нацполіція почала більше повідомляти про них. Нагадаємо, Сергій Князєв підписав наказ, яким затверджено положення про створення Поліцейської академії. 12 червня в Україні запустили дорожню патрульну поліцію.

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