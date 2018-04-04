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Від початку "великоднього" перемир'я бойовики обстріляли українські позиції понад 100 разів, – Оліфер

Бойовики також обстрілюють безпілотники СММ ОБСЄ
Від початку дії "великоднього" перемир'я на Донбасі бойовики понад 100 разів обстріляли українські позиції.
Від початку "великоднього" перемир Фото: ukrinform.ua

Про це заявила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер в Facebook.

"Пасхальне" перемир'я тривало всього 10 хвилин. У період з 30 березня по 2 квітня 2018 з боку НЗФ ОРДЛО/РФ зафіксовано 101 обстріл, з них 93 - прицільні. Варто зазначити, що заява ТКГ за "великоднього перемир'я" підтримали лідери країн Нормандської четвірки, в тому числі і президент РФ, однак тиша не запанувала", – наголосила Оліфер.

Вона додала, що бойовики також системно обстрілюють безпілотники СММ ОБСЄ.

"Тільки один звіт місії за 30 березня 2018 повідомляє про 3 обстріли дронів ОБСЄ, які зазнали атаки на території ОРДЛО", – додала Оліфер.

Нагадаємо, на Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти чергове перемир'я, на цей раз воно приурочене до великодніх свят.

В ОБСЄ відзначили важливість дотримання наказів про припинення вогню, а також дисциплінарних заходів у разі порушення домовленостей. Відзначено важливість відмови від наступальних дій і розвідувальних операцій, незастосування у відповідь вогню, а також відведення зброї.

Нагадаємо, що минулої доби російсько-окупаційні війська порушили "великоднє перемир’я" здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.

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04 04 2018 20:19
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