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Від початку війни на Донбасі загинуло 2,7 тис. цивільних, - Червоний Хрест

В організації також фіксують понад мільйон переселенців
Понад 2,7 тис. цивільних осіб загинуло від початку бойових дій у районі проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.
Від початку війни на Донбасі загинуло 2,7 тис. цивільних, - Червоний Хрест Фото: twitter.com/ICRC_ua

В організації стверджують, що внаслідок бойових дій вимушеними переселенцями також стали понад мільйон сімей, а мирні жителі, що залишилися по обидва боки лінії розмежування, потребують медичної та гуманітарної допомоги.

"Понад 2,7 тис. цивільних загинуло внаслідок військового конфлікту в Україні, понад мільйон сімей були змушені покинути свої домівки. Люди по обидва боки лінії розмежування, які стали заручниками конфлікту, потерпають, а медичні та гуманітарні працівники ризикують життям, щоб надати їм допомогу", - заявили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста в Україні.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.

 
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19 08 2017 16:35
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