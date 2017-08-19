Від початку війни на Донбасі загинуло 2,7 тис. цивільних, - Червоний Хрест
В організації стверджують, що внаслідок бойових дій вимушеними переселенцями також стали понад мільйон сімей, а мирні жителі, що залишилися по обидва боки лінії розмежування, потребують медичної та гуманітарної допомоги.
"Понад 2,7 тис. цивільних загинуло внаслідок військового конфлікту в Україні, понад мільйон сімей були змушені покинути свої домівки. Люди по обидва боки лінії розмежування, які стали заручниками конфлікту, потерпають, а медичні та гуманітарні працівники ризикують життям, щоб надати їм допомогу", - заявили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста в Україні.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа