CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку війни на Донбасі загинули 2 тис. 629 українських військових, поранені - понад 9,4 тисячі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Від початку війни на Донбасі загинули 2629 воїнів АТО
2220 - це військовослужбовці Збройних сил України
Фото: УНІАН
"Загальні бойові втрати наших військових в цій війні - 2629 осіб", - заявив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу.
За його даними, 2220 - це військовослужбовці Збройних сил України, решта - представники Нацгвардії, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС.
Нагадаємо, 17 березня у Луганській області в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець.
Раніше на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
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20 03 2017 13:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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