Від початку війни на Донбасі загинули 2629 воїнів АТО 2220 - це військовослужбовці Збройних сил України

З початку війни на Донбасі загинули 2 тис. 629 українських військових, поранені - понад 9,4 тисячі.

Фото: УНІАН

"Загальні бойові втрати наших військових в цій війні - 2629 осіб", - заявив спікер Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу. За його даними, 2220 - це військовослужбовці Збройних сил України, решта - представники Нацгвардії, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС. Нагадаємо, 17 березня у Луганській області в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув український військовослужбовець. Раніше на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

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